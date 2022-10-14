Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: 'Her şey çok güzel oldu'

Kadro tercihi ile ilgili de konuşan Avcı, "Hüseyin Türkmen, uzun bir sakatlıktan çıktı. Aslında mevkiisi stoper ama sağ bekte de doğru oynadı ayağı ağrıyana kadar, doğru cevaplar verdi. Eren, 19. maçını falan oynuyor. Gbamin, sakatlıktan çıktı. Larsen ve Trezeguet ile başlamadık. Larsen yorgun hissediyor ve sakatlanma riski var. Trezeguet'in sakatlanma durumu vardı, hamle olarak kullanırız dedik. İyi bir galibiyet aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.