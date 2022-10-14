Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: 'Her şey çok güzel oldu'
Grubun en iyi takımıyla oynadıklarını belirten Avcı, "Grubun en iyi takımıyla oynadık. Fransa Ligi'nde 5 maçtır kazanan bir takımla oynadık. Oyunun 20-25 dakikalık bölümü aslında oyun üstünlükleri onlarındı. Ama çok doğru savunma yaptık ilk yarıda. Oyun biraz geçişli oldu. Doğru cevaplar verdik" ifadelerini kullandı.
Tarihi bir galibiyet aldıklarını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Tarihi bir galibiyet, gruptan her şey dengelendi. Trabzonspor takımı birbiri için oynadığı zaman çok farklı şeyler yapabiliyor. Bir geçiş dönemi yaşıyoruz. İyi bir takımımız var. 7-8 tane değişen oyuncu ile bu oyunları oynamak kolay değil" açıklamasını yaptı.
Kadro tercihi ile ilgili de konuşan Avcı, "Hüseyin Türkmen, uzun bir sakatlıktan çıktı. Aslında mevkiisi stoper ama sağ bekte de doğru oynadı ayağı ağrıyana kadar, doğru cevaplar verdi. Eren, 19. maçını falan oynuyor. Gbamin, sakatlıktan çıktı. Larsen ve Trezeguet ile başlamadık. Larsen yorgun hissediyor ve sakatlanma riski var. Trezeguet'in sakatlanma durumu vardı, hamle olarak kullanırız dedik. İyi bir galibiyet aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.
Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Fransa Ligi'nde son 5 maçını üst üste kazanmış, hızla yukarıya çıkmış grubun iyi bir takım ile karşılaştıklarını belirterek, "Oyun başında 25 dakika bu zorlukları bize, hem geçiş hem baskıda gösterdiler. Takım savunmamız çok doğru durdu. 25. dakikadan sonra topa sahip olduk. Çok aksiyonlu oyundu. Rakibin fizik kalitesi yüksek, o bizi yoracaktı. Dengeli giden oyunda, gol bizi önde devreye soktu" şeklinde konuştu.
İkinci yarıya Hüseyin Türkmen'in sakatlanması nedeniyle mecburu değişikle çıktıklarını ifade eden Avcı, şöyle devam etti:
"Hugo orijinal, stoperimizdi. Daha sıkı duran, geçiş yapan durumu oyun içinde planladık. Topa sahip olduktan sonra Hugo'nun attığı 2. gol, ardından frikikten attığımız gol ile oyuna hakim olmaya çalıştık. Geçişler çok çıkacaktı bunların bazılarını sonuçlandırdık, bazılarını sonuçlandıramadık. 4-0'dan sonra hatta 3-0'da doğru savunma yapmalıydık. Çünkü bir gol bile karşılıklı averajda değerliydi. Avrupa Ligi'nin en iyi takımlarından biri karşısında tarihi bir galibiyet aldığımız için son derece mutluyuz. Oyuncularımı, tebrik ediyorum."
Avcı, taraftarlara teşekkür ederek, "Bir süreç yaşıyoruz. Buradan sağlıklı çıkıyoruz. Trabzon taraftarı bu. Geçen sene çok güzel duygular yaşadık. Onların çok büyük katkısı var. Savunmayı, hücumu bizle yaptılar. Dünya bunu konuştu. Çıtayı büyük yere koydular. Oradan aşağı düşemeyiz. Onlara bu desteği verdikleri için sonsuz teşekkür ediyorum. Trabzonspor taraftarlarıyla hiçbir zaman ayrı değiliz, zaten barışıktık" dedi.
Gruptan çıkmayı çok istediklerini vurgulayan Avcı, şunları söyledi:
"Bütün arzum, isteğim Trabzonspor'un Avrupa'da devam etmesi. Bu gruptan çıkmak öncelikli hedeflerimden bir tanesi. Yarış kafa kafaya. 9 puanla Ferencvaros, o da bize gelecek. O dosya kapalı, Beşiktaş dosyasını açacağım. Ligin iyi takımlarından birisi, fizik kalitesi yüksek. İlk defa oynamıyoruz, son iki sene kazanarak geldik, umarım yine kazanarak geliriz. Bir final maçı oynamıyoruz. 10. hafta müsabakası oynayacağız. Fair play'e uygun, güzel bir müsabaka olur inşallah"
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