Trabzonsporlu futbolcu Uğurcan Çakır: 'İçerdeki her maçın favorisiyiz'

14 Ekim 2022 Cuma, 08:31

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, Monaco maçındaki galibiyetin ardından görüşlerini aktardı.

Başarılı file bekçisi, "Deplasmanda oyuna iyi başladık ama 10 kişi kalınca bizim için dezavantaj oldu. İstediğimizi yapıyorduk ama bir kişi eksik oynamak tabii ki çok zor. Monaco çok iyi bir takım. Ama bu maç onun telafisi oldu. Çok net bir skorla galibiyetle ayrıldık. Bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum" dedi.

Performansıyla ilgili konuşan milli eldiven, "Bu sezon daha iyi başladım ama sonra bir sakatlık geçirdim. 15-20 gün bir şey yapamadım. Toparlanmam biraz zaman aldı. Şu anda kendimi yüzde yüzde yakın hissediyorum. İnşallah performansımı yükselterek devam etmek istiyorum. Sakatlık geriye götürdü. Sezona kuvvetli başlamıştım. Ama şu an yüzde yüzüme yakınım" ifadelerini kullandı.

"TARAFTAR ÇOK İYİYDİ"

Ligde Beşiktaş ile oynayacakları maçın sorulması üzerine 26 yaşındaki futbolcu, "UEFA'da bir iddiamız var. Ligde de çok iyi bir konumdayız. Kasımpaşa maçında istediğimiz oyunu oynamadık, pozisyonlarımız var ama skoru alamadık. Beşiktaş, çok zor bir maç. Beşiktaş iyi bir takım ama biz de kendi kalitemizi biliyoruz. Yüzde yüzümüzü verip, galip gelmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Son olarak taraftarın Monaco maçındaki performansına da değinen Uğurcan Çakır, "Taraftar çok iyiydi. Geçen maç biraz sıkıntılıydı (Gülerek). Onlar böyle desteklediği sürece, mağlup olmayız. İçeride her maçın favorisi biziz. Bugün çok iyilerdi. Hepsine teşekkür ediyorum" değerlendirmesini yaptı.