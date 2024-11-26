Trabzonspor farklı
Trabzonspor, Adana Demirspor'u Cham (3) ve Banza’nın (2) golleriyle 5-0 yenerken ligde 3 maç sonra galip geldi.
Kariyerinde ilk kez ‘hattrick’ yapan, 2 de asiste imza atan Cham, BordoMavililerin bu sezon ligde en erken golünü kaydetti (02.11).
Banza, ligde 9. maçta 8. golünü attı. Şenol Güneş, Süper Lig tarihinde Rıza Çalımbay’ın ardından en fazla maça çıkan teknik direktör olan Samet Aybaba’yı yakaladı (621).
Karadeniz temsilcisinde Serkan Asan, Batagov ve Arif Boşluk, bu sezon ilk kez 11’de forma giydi.
Etiketler: #trabzonspor #adana demirspor
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