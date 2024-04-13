Trabzonsporlu Umut Bozok'tan teknik ekibe el hareketi: Taraftardan büyük tepki...

Yayınlanma: 13.04.2024 - 12:45

Güncelleme: 13.04.2024 - 12:45

Trendyol Süper Lig'de üçüncülüğü hedefleyen Trabzonspor, 32. haftanın açılış maçında Sivasspor'u ağırladı. Bordo-mavili takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmayı konuk ekip, Menig'in 52. dakikada kaydettiği golle 1-0 kazandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Mahmoud Trezeguet'nin yerine sahaya sürülen Umut Bozok, teknik ekibe el hareketi yaptı. Bu hareket, sosyal medyada gecenin en çok konuşulan konuları arasına girdi.

UMUT BOZOK'A TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ

Trabzonspor taraftarlarından Umut Bozok'a olay hareketi sonrası büyük tepki geldi. Mücadele sonrası stadyum dışında bekleyen bazı taraftarlar, golcü oyuncu aleyhinde tezahüratlar yaptı.

27 yaşındaki futbolcu, bu sezon 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.