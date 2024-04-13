Spor yazarları Trabzonspor - Sivasspor maçını yorumladı: 'Trabzonspor'a hiç yakışmadı'

Yayınlanma: 13.04.2024 - 10:10

Güncelleme: 13.04.2024 - 10:10

Trabzonspor, kendi sahasında Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Aksal Yavuz: "Mağlup duruma düşebilirsiniz ancak Trabzonspor gibi lig 3’üncülüğüne oynayan, Türkiye Ziraat Kupasını almayı kafasına koyan takımın oyuncuları rakibe bu kadar kolay teslim olmamalı. Bu kadar kolay gol yememeleri gerekir demiyoruz, zira sezon başından beri benzer golleri yiyerek rakipleri de, bizleri de alıştırdılar! Golü yedikten sonra sıcak suyu görmüş kesme şeker gibi dağılmaları kabul edilir bir durum değil. Mendy ve Meunıer’in haricinde kimseyi tanıyamadık desek abartmış olmayız. Oyuncu tercihlerine, değişikliklerine değinmiyoruz bile. Umarız aynı hatayı Türkiye Ziraat Kupası maçlarında yapmazlar! Özetle bu mağlubiyet hiç yakışmadı Trabzonspor’a!" (Milliyet)

"OYUN ÜMİT VERDİ"

İskender Günen: "Trabzonspor adına doğruların fazla olduğu bir oyundu. İlk 45 dakika girilen gol pozisyonları ve rakip ceza alanı içerisinde öyle anlar oldu ki final pası doğru yapılsa gole ulaşma şansınız çok yüksek. Fakat üstünlüğü ele aldığınız anlar ve gol pozisyonlarını gerçekleştiremeyip sonucu alamadığınız zaman rakibin girdiği pozisyonda yenen bir gol ile geri düşebiliyorsunuz. Skor, her ne kadar istenmeyen ve arzu edilmeyen bir sonuç da olsa oyunun gelecek sezonlar için beklentileri karşılayan, takım olma yolunda ilerleyen, ümitler veren bir oyun olduğunu kimse göz ardı etmemelidir." (Sabah)

Reha Kapsal: "İkinci yarı yapılan oyuncu değişiklikleri çok enteresandı. Bordo-mavililerin kenar bekleri Meunier ve Eren'i de oyuna katarak çizgiden top getirmesi gerekirken, burada ters ayaklı oyuncularla oynamak üretkenliği azalttı. Orta sahanın etkinliğinin hiç görünmemesi, savunma arkasına hiç koşu yapılamaması, Fernandez'in oyuna girip Mendy'nin orta sahaya çıkması gibi gibi maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar A'dan Z'ye yapılan bu hatalardan sonra da; zaten Trabzonspor'un kazanması mucize olurdu." (Fotomaç)