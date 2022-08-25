Trabzonspor'u eleyen Kopenhag'ın soyunma odası fotoğrafı şaşırttı
Şampiyonlar Ligi play-off finalinde Trabzonspor'u eleyen Kopenhag, maçtan sonra soyunma odasından paylaştığı fotoğrafla takdir topladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Kopenhag, gruplara kalma hakkını elde etti. İlk maçı 2-1 kazandığı için avantajlı skorla Türkiye'ye gelen Danimarka ekibi, bordo-mavililer karşısında yaptığı savunmayla kalesini gole kapattı.
Karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşayan Kopenhaglı oyuncular gruplara kalmanın keyfini sürdü.
KOPENHAG SOYUNMA ODASI ŞAŞIRTTI
Trabzonspor'u eleyen Kopenhag, maçtan sonra soyunma odasını temizleyerek stadyumdan ayrıldı. O anları Twitter sayfasından paylaşan Danimarkalı oyuncular, Türk sporseverlerden tebrik aldı.
Well raised boys #fcklive pic.twitter.com/iPziSfAEIv— F.C. København (@FCKobenhavn) August 24, 2022
Video Haberler
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Erdek'te yüzen pastane
- Görenler şoke oldu
- 2 çocuklu taksici Dilek, Trabzon yollarında
- Esenyurt'ta can pazarı kamerada
- Yakayı işte böyle ele verdi
- Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
- Rafting rehberi 17 yaşındaki Emre, akıntıya kapılan köpe
- Bursa’da tehlikeli yolculuk
- Ölen eşi ve 3 çocuğunun mezarlarını müzeye çevirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- İbrahim Tatlıses Bodrum'da trafik kazası geçirdi
- Trafikte ve karayollarında son durum
- Marmaris'te safari aracı devrildi
- 50 metrelik ‘gemicik’ ilk kez görüntülendi
- Sedat Peker'den art arda paylaşımlar...
- Ölümden saniyelerle kurtuldu
- Millet İttifakı'ndan Cumhur İttifakı'na büyük fark!
- Ünlü Şef Mehmet Özer'den üzen haber
- Akşener canlı yayında açıkladı!
- 'Ses kayıtlarını yayınladığımda... '