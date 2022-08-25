Trabzonspor'u eleyen Kopenhag'ın soyunma odası fotoğrafı şaşırttı

25 Ağustos 2022 Perşembe, 15:59

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Kopenhag, gruplara kalma hakkını elde etti. İlk maçı 2-1 kazandığı için avantajlı skorla Türkiye'ye gelen Danimarka ekibi, bordo-mavililer karşısında yaptığı savunmayla kalesini gole kapattı.

Karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşayan Kopenhaglı oyuncular gruplara kalmanın keyfini sürdü.

KOPENHAG SOYUNMA ODASI ŞAŞIRTTI

Trabzonspor'u eleyen Kopenhag, maçtan sonra soyunma odasını temizleyerek stadyumdan ayrıldı. O anları Twitter sayfasından paylaşan Danimarkalı oyuncular, Türk sporseverlerden tebrik aldı.