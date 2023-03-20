Fenerbahçe'de sakat oyuncuların son durumu belli oldu

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor mücadelesinde sakatlanan futbolcularının son durumunu paylaştı.

AA
Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 14:21
Fenerbahçe'de sakat oyuncuların son durumu belli oldu
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Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de Corendon Alanyaspor ile oynanan maçta sakatlanan futbolcuların durumu hakkında açıklama yaptı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Joshua King'de hamstring kas yaralanması, Jayden Oosterwolde'de aşil tendinopatisi, Enner Valencia'da da diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması tespit edildiği bildirildi.

Enner Valencia

VALENCIA'NIN DURUMU YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Enner Valencia'nın yeniden değerlendirilmesinin ilerleyen günlerde yapılacağı aktarıldı.

Tedavisine başlanan futbolcuların durumuyla ilgili kontroller sonrası ayrıntılı bilgi verileceği kaydedildi.


Joshua King Jayden Oosterwolde enner valencia

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