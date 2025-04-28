Trabzonspor'un gençleri gururlu: 'Dünyanın en büyük şehir takımıyız'

Yayınlanma: 28.04.2025 - 23:54

Güncelleme: 28.04.2025 - 23:54

Trabzonspor U19 oyuncuları Barcelona karşılaşmasının ardından TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Genç oyuncuların açıklamaları şu şekilde:

Takım Kaptanı Salih Malkoçoğlu: "Bizim serüvenimiz altı aylık bir serüven oldu. Buraya kadar çok iyi mücadele ettik. Kendimizle gurur duyuyoruz. Sonu şampiyonluk olsun isterdik ama olmadı. Ben herkese çok teşekkür ederim."

"KENDİMİZE İNANIYORDUK"

"Kendimize inanıyorduk, şampiyon olacağımıza da inanıyorduk. Buraya kadar takım olarak geldik. İyi bir takımız. Şampiyon olamadığımız için üzüldük. Bu yüzden gözyaşı döktük. Finale kadar çıktık bu yüzden gururluyuz."

"Taraftarımız 12. adam oldu. Bizi desteklediler. En başından beri onu hissettik. Onlara çok teşekkür ederim."

"TARİF EDİLEMEZ BİR DUYGU"

Abdurrahman Bayram: "Maçtan önce de dediğim gibi, tarif edilemez duygular içerisindeyiz. Başarı açısından ve mücadele açısından çok iyi oldu. Biz hala güçlüyüz, gururluyuz. Bizim için tarif edilemez duygular var. Buruk da olsa kötü bir duygu da olsa gerçekten biz gururlandık. Barcelona gibi bir dünya devi ile oynamak bizim için tarif edilemez bir duyguydu."

Abdurrahman Bayram: "Tarif edilemez duygular içerisindeydiz. Dünyanın en büyük şehir takımı olduğumuzu Türkiye'de olduğu gibi dünyaya da tanıttığımızı düşünüyorum. Allah hepsinden razı olsun."