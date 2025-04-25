Trabzonspor'un gençleri tarih yazdı: UEFA Gençlik Ligi'nde finale çıktı!
Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde karşılaştığı Salzburg'u 2-1 mağlup ederek turnuvada finale yükseldi.
UEFA Gençlik Ligi'nde bu sezon tarih yazan Trabzonspor U19 takımı, yarı final maçında Salzburg ile karşı karşıya geldi.
İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan Colovray Spor Merkezi'nde oynanan mücadeleye yurttaşlar büyük ilgi gösterdi.
Avusturyalı ekip, mücadelenin 39. dakikasında Lukic ile penaltıdan yararlanamadı.
Trabzonspor, 73. dakikada Yiğit Kemal Turan'ın golüyle öne geçti. Salzburg ise 85. dakikada Mellberg ile eşitliği sağladı.
Trabzonspor'da Boran Başkan 89. dakikada attığı gol ile bordo-mavilileri bir kez daha öne geçirdi.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor, Salzburg'u 2-1 mağlup ederek finale yükseldi.
FİNALDE RAKİP YA BARCELONA YA DA ALKMAAR
Trabzonspor U19 takımı finalde AZ Alkmaar-Barcelona eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
TRABZONSPOR'UN YARI FİNAL YOLU
UEFA Gençlik Ligi'nde harika bir sezon geçiren Trabzonspor U19 takımı, 2. eleme turunda Buducnost Podgorica'yı, 3. eleme turunda Sarajevo'yu, son 32 turunda Juventus'u, son 16 turunda Atalanta'yı ve çeyrek finalde Inter'i eleyerek adını yarı finale yazdırmıştı.
FİNALE YÜKSELEN İLK TÜRK TAKIMI OLDU
İlk kez 2013-2014 sezonunda düzenlenen UEFA Gençlik Ligi'nde en başarılı takımlar ikişer kez şampiyonluk sevinci yaşayan Barcelona ve Chelsea. Temsilcimiz Trabzonspor'un rakibi Salzburg ile bu sezonun yarı finalistlerinden AZ Alkmaar'ın da birer şampiyonlukları var. Temsilcimiz Trabzonspor ise organizasyonda finale yükselen ilk Türk takımı unvanını elinde bulunduruyor.
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