Trabzonspor'un hücum oyuncuları formda
Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta geride kalırken 60 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor'da hücum oyuncuları, skor üretmekte zorlanmıyor.
Ligde bir maç eksiği olan en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 12 puan önünde yer alan bordo-mavililer, kaydedilen 44 golle Aytemiz Alanyaspor ile birlikte en fazla gol atan takım konumunda bulunuyor.
Trabzonspor, bu sezon ligde oynadığı 25 karşılaşmanın 24'ünde gol atma başarısı gösterdi. Karadeniz ekibi, sadece 19. haftada Medipol Başakşehir ile 0-0 biten maçta gol kaydedemedi.
9 FUTBOLCU SKORA KATKI SAĞLADI
Trabzonspor'da 25 haftalık periyotta 9 oyuncu gol atma başarısı göstererek skora katkı sağladı.
Karadeniz ekibinde en fazla golü, sezon başında transfer edilen Danimarkalı santrfor Andreas Cornelius (11) kaydetti. Bu oyuncuyu Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas 8 golle takip ederken, Anthony Nwakaeme de 6 kez rakip fileleri havalandırdı.
Djaniny Semedo 5, Abdülkadir Ömür ve yeni transfer Edin Visca 4'er, Marek Hamsik 2, sakatlanarak sezonu kapatan Gervinho 2, ara transfer döneminde Çaykur Rizespor'a giden Yusuf Sarı da 1 gol kaydetti. Bir gol de rakip takımın kendi kalesine attığı golle geldi.
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