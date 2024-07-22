Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir... Avrupa'da kura heyecanı!

Ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri bugün çekilecek kurayla belli olacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.07.2024 - 09:35
Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir... Avrupa'da kura heyecanı!
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda kuralar çekilecek.

İsviçre'deki kura çekimi saat 13.00'te başlayacak.

Fenerbahçe'nin, 2. ön eleme turunda Lugano'yu elemesi halinde 3. eleme turundaki rakibi bu kurayla belli olacak.

Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri; Rangers, Slavia Prag, Salzburg, Lille olacak.

TRABZONSPOR VE BAŞAKŞEHİR'İN DE RAKİPLERİ BELLİ OLACAK

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu kuraları İsviçre'de çekilecek.

Avrupa Ligi kura çekimi saat 14.00'te, Konferans Ligi kura çekimi ise saat 15.00'te başlayacak.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Ruzomberok ile karşılaşacak. Bordo-mavililerin bu turu geçmesi halinde muhtemel rakibi çekilecek kuranın ardından belli olacak.

Başakşehir, Konferans Ligi 2. ön eleme turunda La Fiorita ile karşı karşıya gelecek. İstanbul temsilcisinin turu geçmesi halinde 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi çekilecek kurayla belirlenecek.


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