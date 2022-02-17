Trabzonspor'un Nwakaeme ile yola devam etmek istediği öne sürüldü

17 Şubat 2022 Perşembe, 09:30

Trabzonspor'un başarısında önemli katkı sağlayan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Anthony Nwakaeme'nin sözleşmesinin uzatılacağı kaydedildi.



Sporx'in aktardığına göre, Trabzonspor'un, takımdaki uyumu dikkat çeken 32 yaşındaki Nwakaeme'yi elinden kaçırmak istemediği ve oyuncunun menajerini görüşmeye davet ettiği ifade edildi.

TEKLİF SUNULACAK

Suudi Arabistan kulübü Al-Hilal'in yıllık 3 milyon Euro'luk teklifini kabul etmediği iletilen Nwakaeme'nin, Trabzonspor'da devam etme düşüncesinde olması yönetimin elini güçlendirdiği aktarıldı.



Şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor yönetiminin gelecek planlamasında Nwakaeme'nin de bulunması nedeniyle oyuncuya cazip bir teklif sunulacağı öğrenildi.



Haberde, Nijeryalı kanat oyuncusuna bir yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık bir teklif sunulacağı ve her yıl için 1.5 milyon Euro garanti ücretle birlikte, 1 milyon Euro da imza parası önerileceği dile getirildi.