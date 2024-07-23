Trabzonspor'da 'Kürtçe' krizi: Önce paylaştılar sonra sildiler!

Trabzonspor'un resmi TikTok hesabından yapılan Kürtçe şarkılı paylaşım, tepkilerin ardından kaldırıldı. Bordo-mavili takımın paylaştığı şarkıda 'Kürtçe anadilde eğitim' ifadeleri yer alıyordu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.07.2024 - 20:57
Trabzonspor'da 'Kürtçe' krizi: Önce paylaştılar sonra sildiler!
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Trabzonspor'un resmi TikTok hesabından yapılan Enis Destan paylaşımında Kürtçe parçaya yer verildi.

Paylaşımda Kürt rapçi Serhado’nun 'Zimane Kurdi' (Kürtçe dili) parçası kullanıldı.

KÜRTÇE PAYLAŞIM KALDIRILDI

Bordo-mavililerin forvet oyuncusu Enis Destan’a ilişkin paylaşımda ayrıca “Bir gülüşü var” ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor'un videosu yaklaşık 25 bin beğeni aldı. Paylaşım daha sonra kaldırıldı.

Şarkının sözlerinin bir kısmı şu şekilde:

"Biz dilimizi istiyoruz.

Biz anadilde eğitimimizi istiyoruz.

Farsça, Arapça, Türkçe değil de Kürtçe konuşalım"


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