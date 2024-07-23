Trabzonspor'da 'Kürtçe' krizi: Önce paylaştılar sonra sildiler!
Trabzonspor'un resmi TikTok hesabından yapılan Kürtçe şarkılı paylaşım, tepkilerin ardından kaldırıldı. Bordo-mavili takımın paylaştığı şarkıda 'Kürtçe anadilde eğitim' ifadeleri yer alıyordu.
Trabzonspor'un resmi TikTok hesabından yapılan Enis Destan paylaşımında Kürtçe parçaya yer verildi.
Paylaşımda Kürt rapçi Serhado’nun 'Zimane Kurdi' (Kürtçe dili) parçası kullanıldı.
KÜRTÇE PAYLAŞIM KALDIRILDI
Bordo-mavililerin forvet oyuncusu Enis Destan’a ilişkin paylaşımda ayrıca “Bir gülüşü var” ifadeleri kullanıldı.
Trabzonspor'un videosu yaklaşık 25 bin beğeni aldı. Paylaşım daha sonra kaldırıldı.
Şarkının sözlerinin bir kısmı şu şekilde:
"Biz dilimizi istiyoruz.
Biz anadilde eğitimimizi istiyoruz.
Farsça, Arapça, Türkçe değil de Kürtçe konuşalım"
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