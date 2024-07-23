UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi Trabzonspor'a kötü haber!
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda deplasmanda Ruzomberok ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor'da 31 yaşındaki Hırvat oyuncu Borna Barisic'in maç kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.
Trabzonspor'un yeni transferi Borna Barisic, ağrıları nedeniyle Ruzomberok maçı kadrosundan çıkarıldı.
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Borna Barisic'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Beşir, "Futbol A Takımımızın dün yaptığı antrenmanda üst ön kas grubuna (Quadriceps) aldığı darbe sonrası ağrı hisseden oyuncumuz Borna Barisic'in yapılan kontrolleri sonrası tedbir amaçlı Ruzomberok maç kadrosundan çıkartılmıştır" dedi."
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Ruzomberok ile deplasmanda karşılaşacağı mücadele 25 Temmuz Perşembe günü TSİ 19:30'da başlayacak.
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