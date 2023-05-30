Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür ve Maxi Gomez açıklaması!
Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Abdülkadir Ömür ve Maxi Gomez'in sakatlıkları nedeniyle Giresunspor maçı kadrosunda yer almayacağını açıkladı.
Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Abdülkadir Ömür ve Maxi Gomez'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Ahmet Beşir, Abdülkadir Ömür ve Maxi Gomez’in sakatlıkları nedeniyle Giresunspor maçı kadrosunda yer almayacağını dile getirdi.
Bordo-mavililerin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada Beşir, "Futbolcumuz Maxi Gomez'in yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sağ baldırda darbeye bağlı kanama ve ağrı tespit edilmiştir. Ayrıca futbolcumuz Abdülkadir Ömür’ün sol diz yan bağında zorlanma tespit edilmiştir. Tedavilerine devam edilen oyuncularımız sakatlıkları nedeniyle Giresunspor maçı kadrosunda yer almamaktadır" ifadelerini kullandı.
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