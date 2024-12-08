Trafik kazası geçiren Michail Antonio'nun son durumu belli oldu!
İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, trafik kazası geçiren 34 yaşındaki Jamaikalı oyuncu Michail Antonio'nun son durumunu paylaştı.
Trafik kazası geçiren West Ham United oyuncusu Michail Antonio'nun sağlık durumu netleşti.
West Ham United, trafik kazası geçiren Michail Antoni'nun bacağında kırık tespit edildiğini ve Antonio'nun ameliyat edildiğini açıkladı.
AMELİYAT EDİLDİ
Kulüp ayrıca Antonio'nun hastanede tutulmaya devam ettiğini ve 34 yaşındaki futbolcuyla ilgili yeni gelişmeler olduğunda açıklama yapılacağını duyurdu.
Kaza sonrası Antonio'nun aracı:
NE OLMUŞTU?
West Ham United'ın tecrübeli forveti Michail Antonio, trafik kazası yaptı.
Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, oyuncunun durumuyla ilgili, "Michail Antonio, bugün bir trafik kazası geçirdi. Dualarımız onunla birlikte" ifadeleri yer almıştı.
BİLİNCİ AÇIK VE DURUMU STABİL
Kulüpten daha sonra yapılan açıklamada, "West Ham United, Michail Antonio'nun bu öğleden sonra Essex bölgesinde geçirdiği trafik kazasının ardından durumunun stabil olduğunu doğrulayabilir. Michail'in bilinci açık ve iletişim kurabiliyor ve şu anda Londra'nın merkezindeki bir hastanede yakın gözetim altında tutuluyor" denilmişti.
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