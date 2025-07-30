TransAnatolia’da maceraya ortak olma fırsatı

Dünyanın en zorlu rally raid yarışlarından biri olarak kabul edilen TransAnatolia, bu yıl 15. kez motor sporları tutkunlarını Türkiye’nin eşsiz coğrafyasında bir araya getirmeye hazırlanıyor. 30 Ağustos – 6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek yarış, Bursa’dan start alacak ve Bolu’da sona erecek.

Afyon, Aksaray, Nevşehir ve Çorum rotasında ilerleyecek bu zorlu ama bir o kadar da keyifli yarışta Raid kategorisi, yarış heyecanını deneyim odaklı bir sürüşle birleştirmek isteyenler için özel bir alan sunuyor.

TransAnatolia’da Raid, profesyonel sporcu lisansıyla yarışmak istemeyen ama yarış atmosferinin bir parçası olmayı arzulayan, kendi 4x4 aracıyla özel bir maceraya çıkmak isteyenler için tasarlanan özel bir kategori.

Bu kategoride katılımcılar, zamana karşı yarışmak yerine rotayı takip ederek adrenalinle harmanlanmış bir deneyim yaşıyor.