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TransAnatolia Rally Raid nefes kesecek: 15 yılda dünyanın çevresinde bir tam tur attı

TransAnatolia Rally Raid nefes kesecek: 15 yılda dünyanın çevresinde bir tam tur attı

2.07.2025 16:36:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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TransAnatolia Rally Raid nefes kesecek: 15 yılda dünyanın çevresinde bir tam tur attı

Uluslararası rally raid yarışı TransAnatolia, 30 Ağustos – 6 Eylül tarihleri arasında 15. kez düzenlenecek. 2 bin 190 km’lik yarış Bursa’dan start alacak, Bolu’da sona erecek.

Dünyanın en büyük ve zorlu rally raid yarışlarından TransAnatolia, 30 Ağustos’ta Bursa BUTTİM (Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi) açık alanından start alıp Bolu’da son bulacak. 17 il sınırından geçecek 2 bin 190 kilometrelik yarış sırasıyla Bursa, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Afyon, Ankara, Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Çorum, Kastamonu, Çankırı illerinden geçerek Bolu’da finish görecek.


TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, yarışa ilişkin yaptığı açıklamada, “TransAnatolia 15 yıldır, Türkiye’nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine bir kültür mozaiğinde heyecan dolu etaplarla düzenleniyor. Parkurlarımızda her yıl Türkiye’nin köklü medeniyetlerine ev sahipliği yapmış noktalarda binlerce kilometre kat ediyoruz. Geçtiğimiz 14 yıl boyunca yarışlarımızda 28 farklı ülkeden, 2500 sporcu ağırladık. Bugüne kadar 40.000 km’nin üzerinde bir yarış parkuruyla dünyanın çevresini bir kez dolaşmış olduk. 15.yıl için ise heyecanımız çok yüksek, şu ana kadar kayıtlarımızın %75’i doldu. Bu yıl yarışa Türkiye’nin yanı sıra Almanya, İtalya, İsviçre, Belçika, Romanya İngiltere, Fransa, Hollanda gibi ülkelerden katılımcılarımız var. Türk sporcularımızın ilgisi ise geçtiğimiz yıllara göre çok daha yüksek” dedi.


İKİ AYRI KATEGORİDE YARIŞILIYOR

TransAnatolia, katılımcılarına unutulmaz bir deneyim sunmakla kalmayıp, Türkiye’nin güzelliklerini hayatın içinden, eşsiz kesitlerle göz önüne getirerek ülkenin tanıtımına katkı sağlıyor. Türkiye’nin saklı güzelliklerini ulaşılabilir kılıyor. Uluslararası bilinirliği günden güne artan TransAnatolia, sunduğu yüksek standartlarla uzun yarışlara hazırlanmayı hedefleyen üst düzey sporcuların beklentilerini karşılarken amatörlerin yeteneklerini geliştirebilmelerine imkan veriyor.


TransAnatolia’da Motosiklet, 4x4 Otomobil, SSV, Quad ve Kamyonlar için rally ve raid olmak üzere iki ayrı kategoride yarışıyor. Rally’de yarışmacılar zamana karşı yarışırken, raid kategorisinde ise katılımcılar navigasyonla mücadale ediyor.


İlgili Konular: #Bursa #TransAnatolia #TransAnatolia Rally Raid Yarışı

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