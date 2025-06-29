Transfer askıya alınmıştı... Osayi'nin babasının Beşiktaş'tan isteği ortaya çıktı

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Bright Osayi-Samuel, Beşiktaş ile anlaşma sağlamıştı. Siyah-beyazlıların İstanbul'a getirme hazırlığı yaptığı Nijeryalı sağ bekin babasının son andaki talepleri ise anlaşmayı bozdu.

BAŞKANDAN AÇIKLAMA

Başkan Serdal Adalı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Osayi-Samuel'in babasının son anda değişen anlamsız istekleri nedeniyle transferi durdurma kararı aldık" ifadelerini kullandı.

OSAYI'NİN BABASININ TALEBİ BELLİ OLDU

Öte yandan Osayi-Samuel'in babasının Beşiktaş'tan ne talep ettiği ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre Osayi-Samuel'in babası, siyah-beyazlılardan sezon başına 300 bin Euro daha ücret istedi. Bunun üzerine anlaşma bozuldu.

Beşiktaş, Osayi-Samuel ile yıllığı 1.9 milyon Euro'dan 3 senelik anlaşma sağlamıştı.



