Transfer dönemi bitti mi? Transfer dönemi ne zaman bitiyor?
Trendyol Süper Lig'de transfer döneminin ne zaman sona ereceği, takımlarının transfer planlamalarını merak eden futbolseverlerin gündeminde yer almaya başladı. Peki, Transfer dönemi bitti mi? Transfer dönemi ne zaman bitiyor?
2024-2025 transfer dönemi bitiş tarihi, transfer sezonunun bitmesine kısa bir zaman gündemde yer alıyor. Peki, Transfer dönemi bitti mi? Transfer dönemi ne zaman bitiyor?
TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonu öncesinde transfer dönemi 24 Haziran’da başladı.
Transfer dönemi, 13 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek.
ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?
Ara transfer dönemi, 13 Ocak-11 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılacak.
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