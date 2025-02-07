Transfer dönemi ne zaman bitiyor? Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş transfer yapacak mı?

Trendyol Süper Lig'de ikinci yarının başlamasıyla birlikte dört büyüklerin yapacağı transferler de merakla araştırılıyor. Peki, Transfer dönemi ne zaman bitiyor? Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş transfer yapacak mı?

Transfer dönemi ne zaman bitiyor? Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş transfer yapacak mı?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.02.2025 - 10:01

Şampiyonluk yarışındaki takımlar ve ligde kalma mücadelesi veren ekiplerin eksik bölgelerine taviyeleri sürerken, TFF'nin belirlediği son transfer tarihi merak konusu oldu. Peki, Transfer dönemi ne zaman bitiyor? Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş transfer yapacak mı? 

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Süper Lig 2024-2025 ara transfer dönemi tarihleri belli oldu. Buna göre; Futbolda ara transfer dönemi 13 Ocak 2025'te başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.

AVRUPA'DA TRANSFER DÖNEMİ BİTTİ Mİ?

Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi kabul edilen İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1'de kış transfer dönemi tamamlandı.


Etiketler: #Ara transfer dönemi #Transfer dönemi #galatasaray #fenerbahçe

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