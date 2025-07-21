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Transfer için yeşil ışık: Galatasaraylı oyuncuya Fransız kancası!

Transfer için yeşil ışık: Galatasaraylı oyuncuya Fransız kancası!

21.07.2025 21:26:00
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Cumhuriyet Spor
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Transfer için yeşil ışık: Galatasaraylı oyuncuya Fransız kancası!

Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'in Galatasaray forması giyen 30 yaşındaki Polonyalı oyuncu Przemyslaw Frankowski ile ilgilendiği iddia edildi.

Transfer döneminde sağ bek arayışlarını sürdüren Rennes, bir takviyeye daha hazırlanıyor.

Foot Mercato'nun haberine göre, Galatasaray'ın Polonyalı oyuncusu Przemyslaw Frankowski, Fransız ekibine transfer olmaya çok yakın.

Haberde, Rennes'in Galatasaray ile satın alma opsiyonlu kiralık formülü üzerinde anlaşmaya yaklaştığı, taraflar arasında bazı ayrıntıların halen görüşüldüğü belirtildi. Öte yandan Frankowski'nin de Bretanya temsilcisine katılmak için yeşil ışık yaktığı kaydedildi.

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50 MİLLİ MAÇTA 3 GOL

Polonya Milli Takımı formasını 50 kez giyen ve 3 gol atan Gdansk doğumlu oyuncunun tecrübesi, Rennes cephesinde önemli bir etken olarak görülüyor.

İddiaya göre, kulübün CEO'su ve başkanı Arnaud Pouille, transferde etkin rol oynayan isimlerin başında geliyor.

15 MAÇTA FORMA GİYDİ

30 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'a geçen sezonun devre arasında RC Lens'ten transfer olmuştu.

Sarı-kırmızılı formayla sezonun son bölümünde tüm kulvarlarda 15 maça çıkan Frankowski, 1 asistlik katkı sağladı. 

İlgili Konular: #galatasaray #rennes #Przemyslaw Frankowski

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