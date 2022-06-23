Transfer iddiaları mercek altına alınıyor

Transfer sezonu resmen açıldı ve birçok isim manşetleri süslemeye başladı. Transfer dönemi boyunca Türkiye'nin konuştuğu iddialar Cumhuriyet.com.tr Spor Editörü İrem Yavuz'un hazırlayıp sunduğu 'Transfer Günlüğü'nde...

İrem Yavuz
23 Haziran 2022 Perşembe, 10:59
Transfer iddiaları mercek altına alınıyor
Abone Ol google-news

Süper Lig'de geçen sezon Trabzonspor'un şampiyonluğuyla geride kalırken yeni dönem merakla bekleniyor.

Birçok isim, kulüplerin radarına girerken transfer sezonunun açılmasıyla beraber pek çok iddia da gazetelerin manşetlerini süslüyor.

Cumhuriyet.com.tr Spor Editörü İrem Yavuz'un hazırlayıp sunduğu 'Transfer Günlüğü', Türk futbolunun gündemindeki iddiaları mercek altına aldı.


süper lig beşiktaş fenerbahçe galatasaray trabzonspor
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler