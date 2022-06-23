Transfer iddiaları mercek altına alınıyor

23 Haziran 2022 Perşembe, 10:59

Süper Lig'de geçen sezon Trabzonspor'un şampiyonluğuyla geride kalırken yeni dönem merakla bekleniyor.

Birçok isim, kulüplerin radarına girerken transfer sezonunun açılmasıyla beraber pek çok iddia da gazetelerin manşetlerini süslüyor.

Cumhuriyet.com.tr Spor Editörü İrem Yavuz'un hazırlayıp sunduğu 'Transfer Günlüğü', Türk futbolunun gündemindeki iddiaları mercek altına aldı.