Transfer iddialarına yanıt verildi: Al-Nassr'dan En-Nesyri açıklaması!
Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Nassr ile adı anılan Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Youssef En-Nesyri için Suudi Arabistan takımından açıklama yapıldı.
Fenerbahçe'ye 19.5 milyon Euro bedelle transfer olan Youssef En-Nesyri için yeniden Al-Nassr iddiaları ortaya atılmıştı.
İlk olarak geçtiğimiz haftalarda çıkan haberlerde Al-Nassr'ın En-Nesyri için Fenerbahçe'ye astronomik bir teklifte bulunduğu ancak sarı-lacivertlilerin bunu reddettiği öne sürülmüştü.
Fenerbahçe'nin Talisca transferinde sona gelmesinin ardından Suudi basınında Al-Nassr - En-Nesyri haberleri bir kez daha alevlendi.
AL-NASSR'DAN YALANLAMA GELDİ
Al-Nassr'ın Talisca'nın yerine En-Nesyri'yi transfer edeceğine dair haberler ülke basınında manşetleri süsledi.
NTV Spor'da yer alan habere göre; Suudi Arabistan ekibi, Faslı golcüyle ilgili çıkan haberlere yanıt verdi. Al-Nassr Medya Danışmanı Saeed Abu Dahesh, En-Nesyri haberlerini kesin bir dille yalanladı.
Bu sezon Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde 22 maça çıkan En-Nesyri 9 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.
Spor Haberleri
- Lyon'dan Georges Mikautadze kararı!
- Arda Güler'in sakarlığı gündem oldu!
- Red Bull Ibiza Royale, unutulmaz bir deneyime çağırıyor
- Rıdvan Dilmen'den flaş Fenerbahçe ve Mourinho iddiası!
- Al-Nassr'dan En-Nesyri açıklaması!
- Ahmet Nur Çebi'den flaş Hasan Arat açıklaması!
- Alperen Şengünlü Rockets'tan üst üste 3. galibiyet!
- Premier Lig devinden Victor Osimhen hamlesi!
- 2024'ün en iyilerinde Vincenzo Montella sürprizi!
- Serdal Adalı görüştüğü yabancı teknik direktörü açıkladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan 'emekliler' açıklaması
- Can Grubu'ndan 'şimdi ne olacak' sorusuna yanıt!
- Mühimmat fabrikasında patlama
- Belgrad Ormanları yapılaşmaya mı açılacak?
- AKP koridorlarında konuşulan 'erken seçim tarihi' sızdı
- AKP’ye katılacaklar mı?
- 'Kürt dostlarımız tarafından...'
- Bingöl'deki kazada acı ayrıntı
- 'Bahçeli efendi yeni uyandı!'
- Gayrimüslimlerin tapuları üzerinden dönen yolsuzluk