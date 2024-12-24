Transfer iddialarına yanıt verildi: Al-Nassr'dan En-Nesyri açıklaması!

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Nassr ile adı anılan Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Youssef En-Nesyri için Suudi Arabistan takımından açıklama yapıldı.

Transfer iddialarına yanıt verildi: Al-Nassr'dan En-Nesyri açıklaması!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.12.2024 - 11:41

Fenerbahçe'ye 19.5 milyon Euro bedelle transfer olan Youssef En-Nesyri  için yeniden Al-Nassr iddiaları ortaya atılmıştı.

İlk olarak geçtiğimiz haftalarda çıkan haberlerde Al-Nassr'ın En-Nesyri için Fenerbahçe'ye astronomik bir teklifte bulunduğu ancak sarı-lacivertlilerin bunu reddettiği öne sürülmüştü.

Fenerbahçe'nin Talisca transferinde sona gelmesinin ardından Suudi basınında Al-Nassr - En-Nesyri haberleri bir kez daha alevlendi.

AL-NASSR'DAN YALANLAMA GELDİ

Al-Nassr'ın Talisca'nın yerine En-Nesyri'yi transfer edeceğine dair haberler ülke basınında manşetleri süsledi.

NTV Spor'da yer alan habere göre; Suudi Arabistan ekibi, Faslı golcüyle ilgili çıkan haberlere yanıt verdi. Al-Nassr Medya Danışmanı Saeed Abu Dahesh, En-Nesyri haberlerini kesin bir dille yalanladı.

Bu sezon Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde 22 maça çıkan En-Nesyri 9 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.


Etiketler: #Youssef En Nesyri #al nassr #fenerbahçe

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