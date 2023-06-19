Transferde Halil Dervişoğlu pazarlığı

Yayınlanma: 19.06.2023 - 09:39

Güncelleme: 19.06.2023 - 09:39

Beşiktaş, forvet transferinde Halil Dervişoğlu için ısrarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlılar takımdaki yerli oyuncu kalitesini yükseltmeyi hedefliyor. 23 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş’a gelmeyi kabul ettiği öğrenildi.

Halil Dervişoğlu

Siyah-beyazlı yönetim, İngiliz kulübü Brentford ile bonservis pazarlığını sürdürüyor.

GALATASARAY'DA OYNAMIŞTI

Halil Dervişoğlu, daha önce Süper Lig ekibi Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti.

GEÇEN YILI BURNLEY'DE GEÇİRDİ

23 yaşındaki futbolcu, geçen sezonu kiralık olarak Burnley'de geçirdi. Halil Dervişoğlu, Burnley'de süre aldığı 9 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.

Brentford ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek milli oyuncunun güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olarak gösteriliyor.