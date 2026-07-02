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Transferde mutlu sona ulaştı: Kassoum Ouattara, Beşiktaş için İstanbul'da

Transferde mutlu sona ulaştı: Kassoum Ouattara, Beşiktaş için İstanbul'da

2.07.2026 00:12:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Transferde mutlu sona ulaştı: Kassoum Ouattara, Beşiktaş için İstanbul'da

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Monaco ile anlaşma sağladığı 21 yaşındaki sol bek Kassoum Ouattara'yı transfer görüşmeleri ve sağlık kontrolleri için İstanbul'a getirdi.

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Transfer döneminde eksik bölgeleri güçlendirerek şampiyonluk yarışında iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, sol bek transferinde mutlu sona ulaştı.

OUATTARA, BEŞİKTAŞ İÇİN İSTANBUL'DA

Siyah-beyazlıların prensip anlaşmasına vardığını duyurduğu 21 yaşındaki Fransız sol bek Kassoum Ouattara, transfer görüşmelerini tamamlamak ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a geldi.

İstanbul Havalimanı'na gelen genç futbolcunun, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Beşiktaş'tan daha önce yapılan açıklamada, profesyonel futbolcu Kassoum Ouattara'nın nihai transferi konusunda oyuncunun kendisi ve kulübü Monaco ile prensip anlaşmasına varıldığı duyurulmuştu.

8+2 MİLYON EUROLUK ANLAŞMA

Öte yandan Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Beşiktaş, genç sol bekin transferi için Monaco ile 8 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro bonus karşılığında anlaşma sağladı. Tarafların son prosedürleri tamamlamasının ardından transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

ÖNCEKİ SEZON PERFORMANSI

Önceki sezon Monaco formasıyla toplam 24 karşılaşmada görev alan Fransız sol bek, 4 asistlik katkı sağladı. Ouattara, söz konusu maçlarda toplam 1.363 dakika sahada kaldı.

Monaco, genç oyuncuyu 2023 yılının ara transfer döneminde Amiens'ten 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.

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