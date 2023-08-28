Transferde sona doğru: Talisca'nın yeni takımı belli oluyor

Al Nassr forması giyen Anderson Talisca'nın Katar ekiplerinden Al-Duhail'e transfer olmaya çok yakın olduğu iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.08.2023 - 19:16
Transferde sona doğru: Talisca'nın yeni takımı belli oluyor
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Al Nassr forması giyen Anderson Talisca hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. 

Katar basınında yer alan habere göre, Al Duhail'in Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi.

KATAR'A TRANSFERİ YAKIN!

Al Duhail'in Anderson Talisca'yı renklerine bağlamasının oldukça yakın olduğu ifade edildi.

29 yaşındaki futbolcunun adı Türkiye'den de Beşiktaş ve Galatasaray ile anılıyordu.

AL NASSR PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Talisca'nın, kulübü Al Nassr ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Al Nassr'da şu ana dek 62 maçta sahaya çıkan Anderson Talisca, 45 gol attı ve 6 asist yaptı.


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