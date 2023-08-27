Anderson Talisca için kritik 24 saat!
Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Nassr'ın teknik direktörü Luis Castro'nun, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca hakkındaki kararını 24 saat içerisinde vereceği ileri sürüldü.
Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın geleceği belli oluyor.
Suudi Arabistan merkezli Arriyadiyah'ın haberine göre; Al Nassr Teknik Direktörü Luis Castro, Anderson Talisca'nın takımda kalıp kalmayacağına dair kararını 24 saat içinde kulüp yönetimine bildirecek.
BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY İLE ANILIYOR
Daha önce Türkiye'de Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca'nın ismi, eski kulübü Beşiktaş ve Galatasaray ile anılıyor.
Bu sezon Al Nassr formasıyla 2 lig maçına çıkan 29 yaşındaki hücum oyuncusu, bu maçlarda 2 gol kaydetti.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Adana'da navigasyon faciası...
- Kaybolduğu sanılan Nimet öğretmen bulundu!
- Akşener 'seçim' kararını açıkladı!
- Bankalar mevduat faizlerini yükseltti
- Sabancı çiftinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama!
- SADAT teklifi kayıp!
- Memur zammında kritik toplantı gerçekleşti
- Ameliyata ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı
- Gerçek 5 yıl sonra ortaya çıktı
- Toplu cinsel istismar suçuyla hapse girdiler