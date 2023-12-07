Transferi neden gerçekleşmedi? Fenerbahçeli Dusan Tadic'ten Beşiktaş yanıtı!

Yayınlanma: 07.12.2023 - 16:53

Güncelleme: 07.12.2023 - 16:53

Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tadic'in açıklamaları şu şekilde:

"Son maçta güzel bir galibiyet elde ettik. Bu maçın ardından Beşiktaş derbisine hazırlanmak için birkaç günümüz var. İyi bir şekilde çalışıyoruz. Rakibi mağlup etme konusunda çalışmalarımız sürüyor. Önemli bir maç. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Hem oynaması hem izlemesi keyifli olacaktır. 3 puan için elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız."

"SAKATLIKLAR ETKİLEDİ"

"19 maçlık seri zamanında iyi ivmemiz vardı, iyi futbol oynadık. Formumuz gittikçe artıyordu. Sonra aynı pozisyonda birçok sakat oyuncumuz oldu. Bu da oyun seviyemizi bir anlamda düşürdü. Bizler mazeret gösterecek insanlar değiliz. Şu da bir gerçek ki; tüm takımlarda önemli oyuncular sakatlandığında kendi ritminizi ortaya koyma konusunda aksaklıklar olabiliyor. Son Sivasspor maçında iyi bir galibiyet elde ettik. Cumartesi günü Beşiktaş'a karşı da kazanmak ve galibiyet serileri yakalamak, bu şekilde devam etmek istiyoruz. Hedefimiz bu yönde."

"Bence iyi, nitelikli oyuncular farklı pozisyonlarda oynayabilmeli ve pozisyonun gerektiğini yapmayı bilmeli. Sol kenarda oynuyorum ama 10 numara, sağ kenarda ve sahte forvet olarak oynayabiliyorum. Asıl önemlisi takımın ihtiyaçlarını karşılayabilmek. Takım için en önemli şey galibiyettir ve biz de bu yönde katkı sağlamalıyız."

"DERBİ EKSTRA MOTİVASYON OLUYOR"

"Kariyerimde çok fazla büyük maç, derbi maç oynadım. Ekstra motivasyon oluyor. Bir arkadaşım 'Derbilerde göz rengin değişiyor, çok motive oluyorsun' demişti. Gerçekten bu tip maçlar çok efor sarf etmek gerekiyor. Çünkü sadece camia için değil sizi destekleyenler için de bu maçların önemi çok büyük. Sahada olduğumuz süre boyunca en iyisini ortaya koymalısınız. Derbi dışındaki maçlar da çok önemli ve motive olmak gerekiyor ama büyük maçlarda daha fazla motive oluyorsunuz."

"Yoğun takvimden ötürü İstanbul'u gezmeye zamanım olmadı. İlk geldiğim zamanlarda dışarıya çıkabildim, İstanbul çok güzel şehir ama ben buraya şehirde dolaşmaya gelmedim. Ben Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için geldim. Fenerbahçe'yi yukarı taşıyabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Zaman olursa dışarıya çıkabiliyoruz."

"BAŞKA TAKIMLARDA BU YOK"

"Beşiktaş'ın da sakatlık problemleri var. Hem biz hem Beşiktaş sakatlıktan en çok çeken takımlarız, diğer takımlarda bu kadar sakatlıklar yok. Elbette onlar da sahada en iyisini yapmaya çalışacaklar, bizim gibi... İki takım da galibiyet isteyecektir. Güzel, ilginç bir maç olacak. Bizim için çok önemli bir maç."

"Beni hiçbir zaman yorgun göremeyeceksiniz. Çok fazla çalışıyorum fit olabilmek, formda olabilmek, sahada yorulmamak adına çok çalışıyorum. Aslında yorgunluk zihinde başlıyor. Bu nokta benim için önemli. Bazı futbolcular yorgun olduklarını söyleyebilirler, bu normal ama bana göre yorgunluk zihinde. Zihninizde bunu yaratıyorsanız yorgun hissedersiniz. İnsanlar güçlü varlıklardır ve limitlerini zorlamalı. Sürekli zorlamalısınız, her zaman. Başarılı ve yorgun olup olmamanız buna bağlı. Sorumluluklarımız da mevcut, ailemize, hocamıza, takım arkadaşlarımıza, kulübümüze... Onları yalnız bırakmamalısınız. Orada olduğunuzu sürekli hissettirmelisiniz. Sorumluluklarımızın bilincinde olmalıyız. Bununla baş edebilmek için iyi çalışmak gerekiyor."

"BU ATMOSFERLERE ALIŞIĞIZ"

"2020/21'de Ajax'ta oynarken Beşiktaş'a karşı iki maça çıktık ve ikisini de kazandık. Güzel bir tecrübeydi. Bu tip atmosferlerde futbol oynamaya alışığız. Bunlar normal ve bizleri motive ediyor. Bu yüzden futbol oynuyoruz. Atmosferin yoğunluğu, elektrik, taraftarlar güzeldir. Futbolda olması gereken şeyler."

"Önemli olan şey, derbi önemli maç ama önemli olan aslında nasıl hazırlandığın, o maça kadar neler yaptığın. Cumartesi günü sadece planları göstereceğin gün. Önemli olan, derbiden önce nasıl hazırlandığın. Gerekli olan şeyleri sahada göstermek istiyoruz takım olarak. İyi hazırlanacağız. Aklen ve kalben iyi bir performans sergilemeliyiz. Bunu da yapacağımızı düşünüyorum."

BEŞİKTAŞ'A TRANSFERİ NEDEN GERÇEKLEŞMEDİ?

"Ben Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce çok fazla teklif vardı. 40-50 kulüp vardı herhalde. Menajerimle konuşurken teklifler olacağını bekliyorduk ama bu kadar çok olacağını tahmin ediyorduk. Beşiktaş görüşmelerinde neler oldu bilemiyorum ama benim kararım Fenerbahçe'ydi. Proje çok büyüktü. Başkanımız, hocamız, yönetimimiz, direktörümüz, taraftarımız çok büyüktü. Beşiktaş ile neler olduğunu gerçekten bilmiyorum. Ben Fenerbahçe'ye gelmeyi tercih ettim. Neden eleştiriliyor Beşiktaş yönetimi, bunu bilmiyorum. Konuşmak da doğru olmaz. Ben Fenerbahçe'ye neden geldiğimi biliyorum."