Trendyol 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu

Trendyol 1. Lig'de sezonun son hafta maçları oynandı. Amedspor deplasmanda Iğdır FK ile 3-3 berabere kalmasına rağmen, Esenler Erokspor'un sahasında Pendikspor ile 1-1 berabere kalmasının ardından Diyarbakır temsilcisi, Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e yükselen 2. takım oldu.

1. LİG'DE PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Esenler Erokspor ise sezonu 3. sırada tamamladı ve play-off finaline adını yazdırdı.

Sezonu 4. sırada tamamlayan Çorum FK, play-off potasına son sıradan giren Keçiörengücü'yle eşleşti. Sezonu 5. sırada bitiren Bodrum FK ise ligi 6. sırada tamamlayan Pendikspor ile raki oldu.

Play-off'taki Çorum FK - Keçiörengücü ve Bodrum FK - Pendikspor maçları sonrası turu geçen takımlar finale çıkma mücadelesi verecek. Finale çıkan takım ise Süper Lig bileti için Esenler Erokspor ile karşı karşıya gelecek.