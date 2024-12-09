Trendyol 1. Lig ekibinde sürpriz ayrılık!
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, teknik sorumlu Adem Büyük ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, teknik sorumlu Adem Büyük ile yollarını ayırdğını açıkladı.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre Yeni Malatyaspor, teknik sorumlu Adem Büyük ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Açıklamada, "Kulübümüze katkılarından dolayı Adem Büyük'e teşekkür ediyor, teknik adamlık kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadesi kullanıldı.
Etiketler: #Adem Büyük #yeni malatyaspor #Trendyol 1. Lig
Spor Haberleri
- Trendyol 1. Lig ekibinde sürpriz ayrılık!
- Hikmet Karaman'dan Galatasaraylı yıldıza övgü!
- Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan basın toplantısı kararı!
- Barış Alper Yılmaz ve Osimhen'in durumu belli oldu!
- İspanyol yıldızdan ilginç özür: Kramponlarını çöpe attı!
- Turgut Doman kimdir? Turgut Doman kaç yaşında, nereli?
- Mehmet Cibara'dan flaş Kulüpler Birliği sözleri!
- Andoni Iraola'dan Enes Ünal'a övgü!
- Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken VAR iddiası!
- Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçına Bosnalı hakem!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Esad ve ailesi Moskova'ya vardı'
- 15 yıllık birikimini yarım saatte kaybetti
- 'Yüzde 90 oy alsanız ne olur?'
- Askeri helikopter düştü: 6 asker şehit!
- 'Direnişle karşılaşmadan...'
- 'Suriyelilerin dönmesi ekonomiyi nasıl etkiler?'
- 'Suriye halkı tarihi bir fırsatla karşı karşıya'
- Putin-Esad bir araya gelecek mi?
- Nazan Öncel'den kötü haber
- Özel'den ilk Suriye açıklaması