Trendyol 1. Lig ekibinde sürpriz ayrılık!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, teknik sorumlu Adem Büyük ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekibinde sürpriz ayrılık!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.12.2024 - 16:46

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, teknik sorumlu Adem Büyük ile yollarını ayırdğını açıkladı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre Yeni Malatyaspor, teknik sorumlu Adem Büyük ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Açıklamada, "Kulübümüze katkılarından dolayı Adem Büyük'e teşekkür ediyor, teknik adamlık kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadesi kullanıldı.


Etiketler: #Adem Büyük #yeni malatyaspor #Trendyol 1. Lig

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