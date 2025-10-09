Trendyol spora ve sporculara katkısını yeni döneme taşıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Trendyol, bu yıl gerçekleştirdiği yeni dönem işbirlikleriyle olimpiyatlardan dünya şampiyonalarına uzanan süreçte milli takımlar ve sporculara desteğini güçlendirecek.

Bu kapsamda TMOK, TMPK ve TVF ile sözleşmelerini yenileyen şirket, Los Angeles 2028 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda milli sporculara, 2026 Avrupa Şampiyonası (EuroVolley) ve olimpiyatlarda A Milli Kadın ve Erkek Voleybol Takımlarına, futbolda da A Milli Takım'ın resmi sponsoru olarak 2026 FIFA Dünya Kupası yolculuğuna desteğini sürdürecek.

Türk sporunu ve milli sporcuları desteklemeyi kurumsal vizyonunun önemli bir parçası haline getiren Trendyol, 2021 yılından bu yana hem erkek hem de kadın milli futbol takımlarının resmi sponsorluğunu üstleniyor. 2023-2025 sezonlarında futbolda Süper Lig ve 1. Lig'in isim sponsorluğunu üstlenen şirket, Voleybol Milli Takımlarının da ana sponsoru olarak öne çıkıyor.

TVF Fabrika Voleybol Okulları aracılığıyla çocukları voleybolla tanıştırarak sporun geniş kitlelere yayılmasına da katkı sağlayan şirket, TMOK'un resmi partneri olarak olimpik sporculara uzun soluklu destek veriyor.

Trendyol'un spora desteğine yönelik adımlardan biri de milli yüzücü Kuzey Tunçelli ile gerçekleştirdiği işbirliği oldu. Avrupa ve dünya şampiyonalarında elde ettiği başarılarla öne çıkan sporcu, Trendyol'un marka yüzü olarak hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada başarı hikayesini paylaşıyor.