Trent Alexander-Arnold'dan Liverpool'a kötü haber
Liverpool forması giyenTrent Alexander-Arnold sakatlığı sebebiyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacak.
Bu sezon Liverpool'da gösterdiği performansla takımın Premier Lig'de lider olmasında etkili rol oynayan Trent Alexander-Arnold'dan kötü haber geldi.
Jurgen Klopp'un yardımcısı Pepijn Lijnders, Carabao Cup'da oynanacak Fulham maçı öncesinde Trent Alexander-Arnold'ın yapılan son antrenmanda sakatlandığını ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Takımın sakat oyuncuları hakkında konuşan Pepijn Lijnders şu açıklamaları yaptı:
"Virgil van Dijk takıma geri döndü. Fulham maçında kadroda olmasını bekliyoruz. Szoboszlai'nin sakatlığı henüz tam olarak geçmedi. O kadroda olmayacak. Andrew Robertson ve Kostas Tsimikas bu ayın sonunda takımla çalışmalara başlayacak ve son olarak Thiago ve Bajcetic gelecek aydan itibaren takımla çalışmalara başlayacak."
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