Trent Alexander-Arnold'dan Liverpool'a kötü haber

Liverpool forması giyenTrent Alexander-Arnold sakatlığı sebebiyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.01.2024 - 17:13
Trent Alexander-Arnold'dan Liverpool'a kötü haber
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Bu sezon Liverpool'da gösterdiği performansla takımın Premier Lig'de lider olmasında etkili rol oynayan Trent Alexander-Arnold'dan kötü haber geldi.

Jurgen Klopp'un yardımcısı Pepijn Lijnders, Carabao Cup'da oynanacak Fulham maçı öncesinde Trent Alexander-Arnold'ın yapılan son antrenmanda sakatlandığını ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Takımın sakat oyuncuları hakkında konuşan Pepijn Lijnders şu açıklamaları yaptı:

"Virgil van Dijk takıma geri döndü. Fulham maçında kadroda olmasını bekliyoruz. Szoboszlai'nin sakatlığı henüz tam olarak geçmedi. O kadroda olmayacak. Andrew Robertson ve Kostas Tsimikas bu ayın sonunda takımla çalışmalara başlayacak ve son olarak Thiago ve Bajcetic gelecek aydan itibaren takımla çalışmalara başlayacak."


Trent Alexander - Arnold liverpool sakatlık

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