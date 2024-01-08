Acun Ilıcalı transferi açıkladı: 'Liverpool ile anlaştık'
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Liverpool'dan Fabio Carvalho için anlaşma sağladıklarını açıkladı.
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, transfer açıklamasında bulundu. Ilıcalı, Liverpool forması giyen Fabio Carvalho için anlaşmaya vardıklarını söyledi.
Transfer için anlaştıklarını söyleyen Acun Ilıcalı, "Fabio Carvalho transferi için Liverpool ile anlaşmaya vardık. Bizi hedeflerimize götürecek mükemmel bir ismi daha kadromuza kattık! Transfer süreci çok zordu ancak 15'ten fazla teklif alan Carvalho, Hull'u seçti. Çok mutluyuz. Büyük bir iş başardık!" dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan ve Gülen sahiden kavgalı mı?
- İstanbul'da kar yağışı tahmini değişti
- Elton John'dan Jackson hakkında sert itiraflar
- İstanbul'a kar geliyor!
- Binayı taş ve sopa yağmuruna tuttular!
- Hulki Cevizoğlu'ndan 'fotoğraf' açıklaması!
- İşte Kurum'un görev boyunca imza attığı skandallar!
- Mossad ajanıyla ilgili çarpıcı iddia
- Eğlence mekanında olaylı gece! Nejat İşler yumruk attı
- 'Laiklik karşıtı eylemlerin odağı'