Acun Ilıcalı transferi açıkladı: 'Liverpool ile anlaştık'

Yayınlanma: 08.01.2024 - 16:50

Güncelleme: 08.01.2024 - 17:03

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, transfer açıklamasında bulundu. Ilıcalı, Liverpool forması giyen Fabio Carvalho için anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Transfer için anlaştıklarını söyleyen Acun Ilıcalı, "Fabio Carvalho transferi için Liverpool ile anlaşmaya vardık. Bizi hedeflerimize götürecek mükemmel bir ismi daha kadromuza kattık! Transfer süreci çok zordu ancak 15'ten fazla teklif alan Carvalho, Hull'u seçti. Çok mutluyuz. Büyük bir iş başardık!" dedi.