Acun Ilıcalı transferi açıkladı: 'Liverpool ile anlaştık'

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Liverpool'dan Fabio Carvalho için anlaşma sağladıklarını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.01.2024 - 16:50
Acun Ilıcalı transferi açıkladı: 'Liverpool ile anlaştık'
Abone Ol google-news

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, transfer açıklamasında bulundu. Ilıcalı, Liverpool forması giyen Fabio Carvalho için anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Transfer için anlaştıklarını söyleyen Acun Ilıcalı, "Fabio Carvalho transferi için Liverpool ile anlaşmaya vardık. Bizi hedeflerimize götürecek mükemmel bir ismi daha kadromuza kattık! Transfer süreci çok zordu ancak 15'ten fazla teklif alan Carvalho, Hull'u seçti. Çok mutluyuz. Büyük bir iş başardık!" dedi.


acun ılıcalı liverpool fabio carvalho

İlgili Haberler

Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçeli futbolcuya kanca!

Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçeli futbolcuya kanca!
Önce Ergin Ataman sonra Fatih Terim: Bir Panathinaikos hamlesi de Acun Ilıcalı'dan!

Önce Ergin Ataman sonra Fatih Terim: Bir Panathinaikos hamlesi de Acun Ilıcalı'dan!
Acun Ilıcalı'dan transfer müjdesi! 'Şimdiden bir oyuncuyla anlaştık'

Acun Ilıcalı'dan transfer müjdesi! 'Şimdiden bir oyuncuyla anlaştık'

En Çok Okunan Haberler