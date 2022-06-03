Trezeguet için Beşiktaş iddiası
Süper Lig devi Beşiktaş bonservisi Aston Villa'da bulunan Trezeguet ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. İngiliz kulübünün verdiği yıllık 3.1 milyon Euro'nun yarısı ödenerek transferin gerçekleşeceği öğrenildi.
Premier Lig ekibi Aston Villa ile sözleşmesi 2023 yılında sona eren Trezeguet ile ilgili sürpriz gelişme yaşandı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; sözleşmesi biten Cyle Larin'le yolları ayırması beklenen ve Nkoudou'nun sık sık sakatlanması nedeniyle ileri 3'lünün soluna takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Trezeguet'le görüşmelere başladı.
Başakşehir'de tekrar forma giymek istemeyen 27 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş için istekli olduğu öğrenildi. Trezeguet'nin, Aston Villa'dan kazandığı 3.1 milyon Euro'nun yarısının ödenmesi konusunda da anlaşmaya varıldı.
Yönetim ayrıca kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonunun da bulunması için ısrarcı. Aston Villa'nın opsiyonu 8 milyon Euro olarak belirlemek istediği öğrenildi. İki kulübün bu konuda pazarlıkları devam ederken, olumlu geçen görüşmeler sebebiyle Trezeguet'nin Beşiktaş'a transferinin gerçekleşmesi bekleniyor.
Bonservisi Aston Villa'da bulunan Mısırlı yıldız Trezeguet Ocak ayı transfer döneminde Medipol Başakşehir'e kiralık olarak gelmişti. 13 Süper Lig maçında boy gösteren 27 yaşındaki futbolcu, 6 gol atarken, 4 de asist yaptı.
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