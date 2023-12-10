Trezeguet: 'Önemli olan kişiler değil, takım'
Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olan Trabzonspor, zorlu deplasmanda 3-1'lik skorla galip geldi. Karşılaşmada 2 gol kaydeden Trezeguet maç sonunda açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor'da Gaziantep FK maçında 2 gol atan Trezeguet, maçın ardından görüşlerini aktardı.
Trezeguet, "3 puana hamdolsun diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Takımımız çok iyi mücadele etti. Bu performansımızı umarım devam ettiririz" dedi.
'ÖNEMLİ OLAN TAKIM'
Mısırlı futbolcu, sözlerine, "Kimin gol attığı çok önemli değil. Önemli olan kişiler değil, takımdı. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Maça giderken de o hissiyatı veriyordu takım. Çok iyi performans gösterdik" ifadelerini kullandı.
Trezeguet son olarak, "Devre arasında doktorumuzla konuştuğumda bana gol atacaksın demişti. Gol atınca sevincimi onunla paylaştım" dedi.
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