Trezeguet şov yaptı, Mısır gruptan çıktı
Afrika Uluslar Kupası karşılaşmasında Mısır, Yeşil Burun ile 2-2 berabere kaldı.
Afrika Uluslar Kupası B Grubu son hafta maçında Mısır ile Yeşil Burun 2-2 berabere kaldı.
Mısır'ın gollerini 50. dakikada Trezeguet ve 90+3'te Mostafa Muhammed, Yeşil Burun'un gollerini 45+1. dakikada Gilson Tavares ve 90+9'da Bryan Silva Teixeira kaydetti.
Bu beraberlikle birlikte Yeşil Burun grubu ilk sırada tamamlarken, Mısır da ikinci sırada tamamladı ve gruptan çıktılar.
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