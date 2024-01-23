Trezeguet şov yaptı, Mısır gruptan çıktı

Afrika Uluslar Kupası karşılaşmasında Mısır, Yeşil Burun ile 2-2 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.01.2024 - 07:23
Trezeguet şov yaptı, Mısır gruptan çıktı
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Afrika Uluslar Kupası B Grubu son hafta maçında Mısır ile Yeşil Burun 2-2 berabere kaldı.

Mısır'ın gollerini 50. dakikada Trezeguet ve 90+3'te Mostafa Muhammed, Yeşil Burun'un gollerini 45+1. dakikada Gilson Tavares ve 90+9'da Bryan Silva Teixeira kaydetti.

Bu beraberlikle birlikte Yeşil Burun grubu ilk sırada tamamlarken, Mısır da ikinci sırada tamamladı ve gruptan çıktılar.


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