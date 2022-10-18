Tribünde Türk bayrağı yakılmıştı: UEFA'dan Royal Antwerp'e ceza!
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir'in deplasmanda Royal Antwerp ile oynadığı karşılaşmada taraftarlar Türk bayrağı yakmıştı. UEFA, Belçikalı kulübe para cezası verdi.
UEFA, Royal Antwerp'in Medipol Başakşehir'i konuk ettiği Avrupa Konferans Ligi play-off turu maçında, taraftarının Türk bayrağı yakması nedeniyle ev sahibi takıma 10 bin Euro para cezası verdi.
UEFA'dan yapılan açıklamada, 25 Ağustos'ta oynanan ve Medipol Başakşehir'in 3-1 üstünlüğüyle sona eren karşılaşmaya ilişkin Türk temsilcisinin başvurusuyla açılan disiplin soruşturmasının sonuçlandığı belirtildi.
Yapılan eylemin saldırganlık içeren tahrik edici mesaj içermesi ve Royal Antwerp'in yeterli güvenlik önlemi almaması gerekçeleriyle, Belçika temsilcisine 10 bin Euro para cezası verildi.
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