UEFA Avrupa Ligi'nden Fenerbahçe paylaşımı!

UEFA Avrupa Ligi'nin resmi sosyal medya hesabı, Fenerbahçe için bir paylaşımda bulundu. UEFA'nın paylaşımında, sarı-lacivertli takımın 17 karşılaşmada sadece 1 mağlubiyet almasına vurgu yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
18 Ekim 2022 Salı, 19:35
UEFA Avrupa Ligi'nden Fenerbahçe paylaşımı!
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Bu sezon ligde ve Avrupa'da şu ana kadar iyi bir performansla devam eden Fenerbahçe için UEFA Avrupa Ligi'nden bir paylaşım geldi.

UEFA'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Fenerbahçe'nin sevinç fotoğrafı paylaşıldı ve "17 maçta bir mağlubiyet" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçeli taraftarlar paylaşıma çok sayıda beğenide bulundu.


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