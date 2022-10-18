UEFA Avrupa Ligi'nden Fenerbahçe paylaşımı!

18 Ekim 2022 Salı, 19:35

Bu sezon ligde ve Avrupa'da şu ana kadar iyi bir performansla devam eden Fenerbahçe için UEFA Avrupa Ligi'nden bir paylaşım geldi.

UEFA'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Fenerbahçe'nin sevinç fotoğrafı paylaşıldı ve "17 maçta bir mağlubiyet" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçeli taraftarlar paylaşıma çok sayıda beğenide bulundu.