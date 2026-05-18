Tribünlere yaptığı hareket tepki çekmişti: Eyüpsporlu Anıl Yaşar'dan maç sonu açıklama

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalarak lige tutunmayı başardı. Eyüpsporlu futbolcu Anıl Yaşar'ın attıkları 3. gol sonrası Fenerbahçeli taraftarlara yönelerek yaptığı sevinç olay oldu.

ANIL YAŞAR "YAPAY ZEKA" DEDİ

Anıl Yaşar'ın görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından 23 yaşındaki stoperden açıklama geldi. Yaşar, "Bazı görüntüler yapay zekayla oluşturulmuş. Fenerbahçe taraftarlarına asla öyle bir hareketim olmadı. İstemeden üzdüğüm bir insan varsa özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Anıl Yaşar'ın bu savunması da sosyal medyada gündem oldu.