TRT Spor'dan o görüntüler hakkında açıklama: 'Maçın çekimlerini....'

Yayınlanma: 03.06.2024 - 13:19

Güncelleme: 03.06.2024 - 13:19

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) 8. karşılaşmasında ABD ile karşılaştı. Dünya 1 numarası ve son VNL şampiyonu Filenin Sultanları, ABD'yi 3-2 yenmeyi başardı. Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin ikinci etabını namağlup tamamladı. Filenin Sultanları böylece dünya sıralamasındaki liderliğini de korudu.

Öte yandan karşılaşmanın canlı yayınlandığı TRT Spor'da sevinen bi taraftar ekranlara geldi. Taraftarın canlı yayındaki görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

TRT Spor'dan görüntüler hakkında açıklama:

“Dün gece, A Milli Kadın Voleybol Takımızın ev sahibi ABD ile oynadığı karşılaşmada canlı yayınında ekranlara istenmeyen bir görüntü gelmiştir.

Bu rahatsız edici durum, farklı mecralarda kurumumuz ile ilişkilendirilmiştir. Kamuoyunun bilmesini isteriz ki, maçın çekimlerini ev sahibi ABD'li yayın kuruluşu gerçekleştirmiştir.”