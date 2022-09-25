TRT'den Faroe Adaları - Türkiye maçı için uyarı!
TRT, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları ile oynayacağı maç öncesi frekans güncelleme uyarısı yaptı.
Yüksek ses ve görüntü kalitesi için TÜRKSAT 4A uydusunda yeni bir frekanstan yayına başlayan TRT, bu akşam UEFA Uluslar C Ligi'nde oynanacak Faroe Adaları-Türkiye maçı öncesi frekansların güncellenmesi uyarısında bulundu.
TRT, futbolseverlerin Faroe Adaları-Türkiye maçını sorunsuz izleyebilmeleri için frekans güncellemesinin yapılması gerektiğini belirtti.
TRT'den yapılan açıklamada, güncellemeyle birlikte TRT 1 HD, TRT SPOR HD, TRT BELGESEL HD, TRT ÇOCUK HD ve TRT MÜZİK HD kanallarının frekansları tek seferde yenilenmiş olacak.
TRT HD Türkiye kapsaması TÜRKSAT frekans bilgisi şöyle:
Uydu: TÜRKSAT 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
FEC: 3/4
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