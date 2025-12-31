Cumhuriyet Gazetesi Logo
TSYD açıkladı: Yeni yılda doğan her bebeğe forma hediye!

TSYD açıkladı: Yeni yılda doğan her bebeğe forma hediye!

31.12.2025 23:09:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
TSYD açıkladı: Yeni yılda doğan her bebeğe forma hediye!

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi, 2026 yılında Trabzon'da doğacak her bebeğe Trabzonspor formasının hediye edileceğini açıkladı.

Trabzon'da 2026'da dünyaya gelecek bebeklere sezon boyunca Trabzonspor forması hediye edilecek.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi'nden yapılan açıklamada, kulüp eski yöneticisi Nevzat Aydın'ın, 2026'ya girerken şehrin futbol kültürünü nesiller boyu yaşatacak bir projeye imza attığı belirtildi.

Image

HER BEBEĞE FORMA

Projenin, İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirileceği aktarılan açıklamada, sezon sonuna kadar kentte dünyaya gelen her bebeğe ilk hediyenin Nevzat Aydın'dan Trabzonspor forması olacağı ifade edildi.

Açıklamada, kampanyanın 1 Ocak 2026'dan itibaren başlayacağı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Kampanya ile Trabzon sınırları içerisinde doğan her bebek, hayata gözlerini bordo-mavi renklerle açacak. Trabzonsporluluğun sadece bir taraftarlık değil, bir kimlik ve aidiyet meselesi olduğu gerçeğinden yola çıkılan, şehirdeki doğum oranının artmasını teşvik etmek ve aynı zamanda Trabzonspor'a da destek olmak amacıyla başlatılan bu projede, İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonuyla hastanelerde dünyaya gelen yeni doğanlara özel hazırlanan 1 yaş Trabzonspor forması hediye edilecek."

HEDEF 3500 BEBEK

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Aydın da kampanyanın bir forma dağıtımından çok daha derin bir anlam taşıdığını belirtti.

Aydın, sezon sonuna kadar yaklaşık 3 bin 500 bebeğe ulaşmayı hedeflediklerine dikkati çekerek, "Bu şehrin çocuklarının sırtında o forma olduğu sürece, fırtına asla dinmeyecek" ifadesini kullandı.

Öte yandan doğum yapan her anneye de Trabzonspor atkısı hediye edileceği kaydedildi.

İlgili Konular: #trabzon #trabzonspor #forma

İlgili Haberler

Arne Slot'tan Florian Wirtz açıklaması: 'Yurtdışından gelen oyuncular için en zor şey...'
Arne Slot'tan Florian Wirtz açıklaması: 'Yurtdışından gelen oyuncular için en zor şey...' İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un teknik direktörü Arne Slot, Alman oyuncu Florian Wirtz'in performansı hakkında açıklamalarda bulundu.
TFF'den Gökmen Özdenak için başsağlığı mesajı
TFF'den Gökmen Özdenak için başsağlığı mesajı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaşamını yitiren Galatasaray'ın eski futbolcusu Gökmen Özdenak için başsağlığı mesajı yayımladı.
TFF açıkladı: 2026 yılında FIFA kokartı takacak hakemler belli oldu!
TFF açıkladı: 2026 yılında FIFA kokartı takacak hakemler belli oldu! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri açıkladı.