TSYD ile Pepsi'den anlamlı proje: Geleceğin yıldız futbolcularına destek

TSYD ile Pepsi'nin iş birliği ile hayata geçen "Pepsi Geleceğin Yıldız Futbolcularına Destek Projesi" Hatay'da başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.03.2024 - 15:12
TSYD ile Pepsi'den anlamlı proje: Geleceğin yıldız futbolcularına destek
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UEFA Şampiyonlar Ligi sponsoru Pepsi’nin, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) iş birliğiyle gerçekleştirdiği “Pepsi Yıldız Futbolcu Seminerleri” bu yıl, “Pepsi Geleceğin Yıldız Futbolcularına Destek Projesi” ismiyle deprem bölgesindeki genç futbolcular için hayata geçti.

“Pepsi Geleceğin Yıldız Futbolcularına Destek Projesi”nin ilk buluşması, PepsiCo Türkiye İçecek Kategorisi Kıdemli Pazarlama Direktörü Aslı Önder ve TSYD Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Fisunoğlu’nun yanı sıra Psikiyatrist Prof. Dr. Ahmet Ertan Tezcan, Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, eski milli futbolculardan Ümit Karan ve altyapı öğrencilerinin katılımıyla Hatay’da gerçekleşti.

Deprem bölgesinde spor ve futbol aracılığıyla moralleri yükseltmeyi ve umutları yeşertmeyi amaçlayan Pepsi, Atakaş Hatayspor’un ardından yine bölgenin köklü kulüplerinden Gaziantep FK, Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor ve Adanaspor A.Ş.’nin U19 Elit A ve B takımlarına da maddi destek sağlayacak. Projenin Hatay’dan sonraki durağı ise Adana olacak.


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