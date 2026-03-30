Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tudor ile yollar ayrılmıştı: Tottenham'da ilk aday Roberto De Zerbi!

30.03.2026 16:44:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Igor Tudor'la yollarını ayıran Tottenham, yeni teknik direktörünü kısa süre içinde açıklayabilir. Ligde kalma mücadelesi veren İngiliz ekibi, Roberto De Zerbi'yle görüşmelerini sürdürüyor.

Premier Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Tottenham'da bu sezon bir kez daha teknik direktör değişimi yaşandı.

Sezona Thomas Frank yönetiminde başlayan Kuzey Londra ekibi, alınan kötü sonuçların ardından Igor Tudor'u geçici olarak takımın başına getirdi.

Tudor yönetiminde de istediği sonuçları elde edemeyen Tottenham, Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken küme düşme hattından kurtulamadı. Ligde beklenen sonuçların gelmemesiyle Tottenham yönetimi Igor Tudor'la da yol ayrımına gitti.

Tudor'un ayrılığı sonrası listesindeki adayları değerlendirmeye başlayan Tottenham'da en güçlü aday Roberto De Zerbi. BBC'de yer alan habere göre Tottenham ve De Zerbi arasındaki görüşmeler devam ediyor.

DAHA ÖNCE PREMIER LİG'DE ÇALIŞTI

İtalyan teknik direktör, Tottenham'ın ligde kalması halinde takımın başına geçmek istediğini belirtirken sezonun son 7 maç için anlaşma zemini arandığı ifade edildi.

Tottenham'ın daha önce Premier Lig'de Brighton'ı çalıştıran De Zerbi'ye uzun vadeli bir sözleşme teklif etmeyi planladığı kaydedildi.

De Zerbi, Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'dan şubat ayında ayrılmıştı. 46 yaşındaki teknik direktör kariyerinde daha önce Shakhtar Donetsk, Sassuol, Benevento, Palermo, Foggia ve Darfo Boario'da çalışmıştı.

Premier Lig'de bu sezon 31 maç sonunda 30 puan toplayan Tottenham, küme düşme hattının bir basamak üstünde 17. sırada yer alıyor.

İlgili Konular: #tottenham #Igor Tudor #De Zerbi

İlgili Haberler

