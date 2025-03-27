Tudor'dan Kenan Yıldız planı: 'Doğru pozisyonu...'

Yayınlanma: 27.03.2025 - 15:39

Güncelleme: 27.03.2025 - 15:39

Thiago Motta ile yollarını ayıran Juventus'ta teknik direktörlük görevine getirilen Igor Tudor, bir basın toplantısı düzenleyerek takım ve futbolcularla ilgili açıklamalarda bulundu.

1998-2007 yılları arasında futbolcu olarak da görev yaptığı siyah beyazlı takımda çalışma fırsatı bulduğu için kulüp yönetimine teşekkür eden Tudor, "Kimseyi hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum, aksine iyi çalışmak istiyorum. Juve herkesin çalıştırmak isteyeceği bir kulüp. Her şeyden önce, çalışma, iyi iş çıkarma ve hedeflere ulaşma arzusu var. Bu takıma çok inanıyorum, güçlü oyuncular var. Hiçbir bahanen yok, hayatımda hiç mazeret aramadım" ifadelerini kullandı.

"VLAHOVIC İLE KONUŞTUM"

İtalyan takımında tartışılan isimlerden birisi olan Sırp forvet Dusan Vlahovic'ten memnun olduğun dile getiren Hırvat çalıştırıcı, "Dusan çok güçlü bir oyuncu, onu çalıştırdığım için mutluyum. Birinci sınıf bir oyuncunun tüm özelliklerine sahip, gol atmayı biliyor ve itici bir güç. Biraz zor bir dönemden geçiyor, birbirimizle konuştuk ve tekrar başlamak istiyor. Kolo Muani ile birlikte oynayabilir. Güçlü, onu Hırvatistan'a karşı milli takımda da gördüm ve onu takımda görmekten mutluyum" dedi.

Igor Tudor

"OĞLUNA TOKAT ATABİLECEĞİMİ SÖYLEDİ"

Tudor, Juve'nin Fransız orta saha oyuncusu Khephren Thuram'la ilgili bir soruyu ise "Dün babası Lilian (Juventus'tan eski takım arkadaşı) ile konuştum, yanlış bir şey yaparsa ona tokat atmamı söyledi ama gerek yok, nazik, mütevazı ve çok güçlü biri. Onu Nice'teki zamanından beri tanıyorum" diyerek yanıtladı.

"KENAN FARK YARATABİLECEK ÖZELLİKLERE SAHİP"

46 yaşındaki teknik adam, Juventus'un genç yeteneği Kenan Yıldız hakkında da çarpıcı sözler sarf etti. Kenan'ın takımdaki rolünün değiştirebileceğinin sinyallerini veren Tudor, "Bir oyuncu güçlü olduğunda, ona bir rol bulmak kolaydır. Tüm çocukların hayal kırıklığına uğradığını gördüm, teknik direktör değişikliğinin sorumluluğunu hissediyorlar. Ama tekrar başlamak için istekli ve motive olduklarını gördüm. Kenan, fark yaratabilecek nadir özelliklere sahip. Oyuncuların daha iyi performans göstermesini sağlamak için doğru pozisyonları bulmaya çalışacağım" diye konuştu.