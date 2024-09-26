Galatasaray'ın zaferi Yunan basınında: 'Aslanlar'ın pençesine yenik düştü'
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 1. hafta mücadelesinde PAOK'u 3-1 mağlup etti. Galatasaray'ın zaferi Yunan basınında yer buldu.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi ilk maçında sahasında PAOK'u 3-1 mağlup etmesi Yunanistan basınında geniş yankı buldu. Ülke basınında yer alan haberlerde PAOK'un iyi mücadele ettiği konusunda görüş birliğine varıldı.
SDNA: Galatasaray'ın süperstarları PAOK'u yendi.
Sport FM: PAOK iyi bir oyun sergilemesine rağmen büyük şansları boşa harcadı ve savunma hatalarının bedelini 2 ucuz gol yiyerek ödedi.
Gazzetta: PAOK canavar gibi savaştı ancak karşılarında on milyonlarca euroluk bir takım vardı.
Sport24: PAOK iyi mücadele ettiği maçta Galatasaray'a karşı ayakta kalmayı başaramadı.
Zougla: Yunanistan şampiyonu, iyi performansına rağmen Galatasaray maçınndan olumlu bir sonuç almayı başaramadı.
Protothema: PAOK iyi mücadelesine rağmen Galatasaray'ın baskısına dayanamadı.
Iefimerida: PAOK, Türkiye'de mücadele etti ama mağlup oldu.
"ASLANLAR'IN PENÇESİNE YENİK DÜŞTÜ"
Newsit: Selanikliler, İstanbul'daki iyi performansına rağmen yenildi.
Metrosport: PAOK, RAMS Park'ta sağır edici bir atmosferde Galatasaray'la karşı karşı karşıya geldi. PAOK son dakikaya kadar mücadele etse de müsabakadan 3-1 yenik ayrıldı.
PAOK resmi sitesi: Mükemmel bir rakibe karşı sansasyonel bir mücadele. Avrupa Ligi'nin 2024-25 sezonunun açılış maçında Galatasaray'a 3-1 yenilen PAOK, İstanbul'dan eli boş ayrıldı ancak muhteşem bir mücadeleyi detaylarda kaybederek başını dik tuttu.
Paron: PAOK iyiydi ama bu Galatasaray'ı yenmeye yetmedi.
Novasports: PAOK çok mücadele etti ama gücü tükendi ve rakibinin kalitesine boyun eğdi.
Rthess: PAOK maçın büyük bölümünde rekabetçiydi ancak puanları kazanan Galatasaray oldu.
Fosonline: PAOK iyi performansına rağmen Galatasaray deplasmanından olumlu sonuç almayı başaramadı.
Ieidiseis: PAOK delikanlı gibi mücadele etti ama "Aslanlar"ın pençesine yenik düştü.
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