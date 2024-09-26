Spor yazarları Galatasaray - PAOK maçını yorumladı: 'Futbol çıtası çok yükselmiş'
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk hafta maçında konuk ettiği PAOK'u 3-1 mağlup etti. Spor yazarları, Galatasaray-PAOK maçını değerlendirdi.
Spor yazarları, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında PAOK'u 3-1 mağlup ettiği maçı yorumladı.
"OSİMHEN'İN BİR TAÇ İÇİN SARF ETTİĞİ EFOR"
Uğur Meleke: "Galatasaray’ın bu sezonki hikayesini etkileyecek bir olay. Dün Seyrantepe’de dakikalar 28’i gösteriyordu. Geriden oyun kurmaya çalışan Davinson, Barış’a doğru sağ taç çizgisine paralel bir pas attı. Barış ofsaytta olduğu için hareketlenmedi. Herkes topun kolayca PAOK’lu oyuncuda kalacak zannederken bir ok fırladı soldan o bölgeye doğru! O okun ismi Osimhen’di. Savunmayı rahatsız edip Galatasaray’a kazandırdı tacı. 61’de benzer bir pozisyon daha yaşandı, Galatasaray savunmasından uzaklaştırılan rastgele bir toptu bu kez de. Osimhen’in alma şansı hiç yoktu ama takip edip, stoperi rahatsız edip taca atmasına neden oldu yine Nijeryalı. Yani Osimhen’in dün attığı golü, yaptığı asisti, hazırladığı pozisyonları filan bir kenara bırakın. Tek bir taç atışını kazanmak için harcadığı o olağanüstü efor bile, Galatasaray’ın bu sezonki hikayesini derinden etkileyecektir." (HÜRRİYET)
"GALİBİYET KOKUSU"
Bülent Timurlenk: "Galatasaray'ın stadında bazen bergamot mu dersin od mu, yok hiçbiri değil belki de; bir nefis koku vardır. Tribünden ve sahadan yükselen, galibiyetin geleceğini haber veren koku. Tribünler ayaktadır, destek tamdır, takım da iştahlı ve temaslı oyunuyla taraftara bugün kazanacağız hissini verir. Derbinin yorgunluğunun ikinci yarıda handikap yaratacağı belliydi. İlk yarıda Barış ve Yunus eksik kalınca, çift haneli hücum sayısına rağmen soyunma odasına Günay'ın kritik kurtarışıyla giden bir Buruk takımı vardı. İkinci yarıda önce Barış, sonra Yunus döndü oyuna. Osimhen ilk goldeki kafası, derbiden sonra yine nefis asistiyle tabelayı sallayan adamdı. Elbette en çok da Abdülkerim'i alkışlamak lazım, nefis futbol oynadı… Çok iyi mücadele, temaslı oyunda sürekli ayakta kalan bir takım ve usta golcüsü İcardi ile nefis bir final… Tebrikler Okan Buruk, tebrikler Galatasaray." (SABAH)
"GÜNAY'IN BÜYÜK KATKISI OLDU"
Ömer Üründül: "Dün gece 90 dakika kıran kırana bir maç izledik. G.Saray, ilk yarıda oyunun tek hakimiydi. Çok etkili atak geliştirdi ancak PAOK, iyi yerleşimli alan savunması uyguluyor, yüksek toplarda da geçit vermiyor. Buna rağmen gole yakın birçok atak oldu ve soyunma odasına beraberlikle gidildi. İkinci yarıya G.Saray golle başladı. Ancak golden kısa süre sonra oyunun kontrolü PAOK'a geçti. Arka arkaya tehlikeli atak girişimlerine başladılar. Bu arada Okan Buruk'un mutlaka hamle yapması gerekiyordu ama yapmadı, sonunda da skoru eşitlediler. Maçın artık zorluk derecesi artmıştı. Rakip de morallenmişti. Bu arada Okan Buruk bütün riskleri göze alıp İcardi ile çift santrfora dönecek, Kerem Demirbay ile de Mertens'i değiştirecekti. Bu rakibe ciddi avantaj sağlayacak bir hamle olurdu. O anda G.Saray çok organize bir şekilde Yunus Akgün ile güzel bir ikinci gole imza attı. Doğal olarak Okan Buruk da o değişiklikten vazgeçip Osimhen'i çıkarıp İcardi'yi oyuna aldı. Son saniyelerde de İcardi, maçı bitiren golü attı. Heyecan dolu maç son dakikaya kadar devam etti. Sonuçta G.Saray, çok önemli bir 3 puanı iyi oynayarak kazandı. Bütün takım iyi niyetle mücadele etti. Ben Jakobs'u çok beğendim. Yalnız bu galibiyette kaleci Günay'ın da büyük katkısı olduğunu göz ardı etmeyelim. Çünkü ilk devre biterken PAOK maçın belki de en net pozisyonunu buldu ve Günay başarılı refleksle kurtardı." (SABAH)
"FUTBOL ÇITASI ÇOK YÜKSELMİŞ"
Osman Şenher: "Galatasaray galip de gelse, iyi futbol oynamadan da maç kazansa şunu unutmayalım; kadrodaki kaliteli oyuncularla futbol çıtasını çok yukarı çekmiş. Barış Alper’e bakıyorsun, oynadığı futbola, sahaya koyduğu mücadeleye saygı duymamak mümkün değil. Çocuk, PAOK’un sol tarafını felç etti, sol beklerini resmen dövdü. Hücum bitiyor, kendi defansının içine girip en az dört tehlikeli pozisyondaki atakları kesiyor. Rakip atağa çıkıyor, yine Barış Alper bu sefer orta sahada set çekiyor. Barış’ın bir benzeri Türkiye’de yok. Takımına çok büyük katkı veriyor, rakibi karşısında fark yaratıyor. Yunus Akgün için de aynı şeyleri söyleyeceğim. Bangır bangır geliyor. Olağanüstü mücadele ediyor. Ayakları iyi, gol atıp attırıyor. Bu sezon Barış ve Yunus, Okan Buruk’un en önemli kozları olacak. Osimhen dünyanın en iyi forvet oyuncusu, kiralık gelmiş, takımını o kadar benimsemiş ki; sanki alt yapıdan gelmiş gibi mücadele ediyor. Arkadaşlarına öyle paslar veriyor ki, hakikaten çok büyük transfer. Bu sezon takımın atacağı gollerin yarısının pasları ondan gelir. Torreira, Sara üstüne koyarak geliyorlar. Okan hoca bu futbolcuları dinlendirerek oynatmalı. Kulübede Berkan var, Kerem var. Değiştire değiştire oynatmalı. Dün gece Torreira da, Sara da çok yorgundular, bu gözle görülüyor." (MİLLİYET)
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