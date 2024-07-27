Tuğba Şenoğlu İvegin'in yeni adresi belli oldu!
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Tuğba Şenoğlu İvegin'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi takımlarından Türk Hava Yolları, milli oyuncu Tuğba Şenoğlu İvegin'i kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Milli voleybolcumuz Tuğba Şenoğlu İvegin, 2024-25 sezonunda takımımızın başarısı için ter dökecektir. Tuğba Şenoğlu İvegin'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, takımımızla nice başarılar yaşamasını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Tuğba, Sultanlar Ligi'nde geçen sezon Kuzeyboru takımının formasını giydi.
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