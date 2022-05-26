Tuğba Şenoğlu kimdir? Tuğba Şenoğlu aslen nereli? Tuğba Şenoğlu kaç yaşında? Tuğba Şenoğlu hangi takımlarda oynadı?

26 Mayıs 2022 Perşembe, 11:30

Voleybola 10 yaşında başlayam Tuğba Şenoğlu, 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Türk millî takımında yer alarak turnuvanın rüya takımına "en iyi smaçör" olarak seçildi. 2022 sezonunda Vakıfbank'la bir sezonda elde edilebilecek tüm kupaları kazandı. Tuğba Şenoğlu, sezonu 5 şampiyonlukla tamamlayıp takımdan ayrıldı. Tuğba Şenoğlu kimdir? Tuğba Şenoğlu hangi takımlarda oynadı? Tuğba Şenoğlu başarıları neler? Tuğba Şenoğlu hangi ödülleri aldı?

Tuğba Şenoğlu, voleybola 10 yaşında Tarsus'ta başladı. Bu yıllarda kendisine örnek aldığı isim Gözde Kırdar'dı. 2013'te VakıfBank SK altyapı takımına transfer oldu. Takip eden dönemde altyapı ile Yıldız ve Genç Türkiye Şampiyonluğuna ulaşan takımda yer aldı. 2014-2015 sezonunda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a transfer oldu, sonraki sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçirdi. 2017'de 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Türk millî takımında yer alarak turnuvanın rüya takımına "en iyi smaçör" olarak seçildi.

TUĞBA ŞENOĞLU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Şenoğlu Vakıfbank SK'ye geri döndükten sonra, 2017-2018 sezonu itibarıyla VakıfBank SK ana kadrosunda yer almaya başladı ve burada 2 sezon geçirdikten sonra Yeşilyurt'a kiralık olarak transfer oldu. 2019 Avrupa Üniversiteler Voleybol Şampiyonası'nda İstanbul Aydın Üniversitesi SK takımında yer aldı ve takımı turnuvayı ikinci tamamladı.

2020-2021 sezonunda VakıfBank'a geri döndü. 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda üçüncü olan, 2020 Yaz Olimpiyatları'nda ise elemeleri birinci, turnuvayı da beşinci bitiren Türkiye kadın millî voleybol takımında yer aldı. 2021-2022 sezonunda Vakıfbank'la bir sezonda elde edilebilecek tüm kupaları kazanarak, sezonu 5 şampiyonlukla tamamlayıp takımdan ayrıldı.

TUĞBA ŞENOĞLU BAŞARILARI

Milli takım

*23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası (2017)

Kulüp

*Kulüpler Dünya Kulüpler Şampiyonası (2018, 2021)

*CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi (2018, 2022)

*Sultanlar Ligi (2018, 2019, 2022)

*Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası (2017, 2021)

-Finalist : 2018, 2020

*Kupa Voley (2018, 2021, 2022)

TUĞBA ŞENOĞLU ÖDÜLLERİ

*2020 Balkan Şampiyonası: En Değerli Oyuncu

*2017 20 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası: En iyi hücum oyuncusu